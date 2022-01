Iliad e Vodafone studiano la fusione: colosso da 6 miliardi per sfidare Tim

Iliad e Vodafone studiano la fusione per sfidare Tim

Le società di telecomunicazioni Vodafone e Iliad sono in trattative per raggiungere un accordo in Italia che combinerebbe le loro rispettive attività nel tentativo di porre fine alla concorrenza spietata nella terza economia più grande della zona euro, fonti familiari con la materia hanno detto a Reuters, che per prima ha dato la notizia che oggi viene riportata praticamente da tutti i quotidiani italiani.

Le discussioni tra le due società sono in corso ed entrambe le parti stanno studiando attivamente i modi per concludere un tie-up delle loro rispettive attività in Italia, hanno detto le fonti, parlando a condizione di anonimato. Iliad, che farà il suo debutto a banda larga in Italia il 25 gennaio, sta lavorando con la banca d'investimento Lazard sui suoi piani strategici in Italia.

In caso di accordo via a un colosso da 6 miliardi di euro

In caso di successo, l'accordo creerebbe un colosso delle telecomunicazioni con una penetrazione del mercato mobile di circa il 36% e ricavi combinati di quasi 6 miliardi di euro. Iliad e Vodafone hanno rifiutato di commentare. Spiega la Stampa: "D’altra parte, il marchio francese vive uno slancio particolare. Sbarcato in Italia appena tre anni e mezzo fa, già può contare su più di 8,5 milioni di abbonati per i cellulari e martedì debutta nella banda larga fissa (con un’offerta double play, cellulare e fisso, che potrebbe partire da solo 17 euro). Nel primo semestre 2021 Iliad ha iniziato già a macinare profitti in Italia, prima del previsto".