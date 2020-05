Illimity Bank, nel primo trimestre utile a 4,5 mln su ricavi e raccolta

Illimity Bank chiude il primo trimestre con un utile netto a 4,5 milioni di euro. Lo rende noto la banca confermando l'attesa di un risultato "positivo per l'esercizio in corso seppur su valori più contenuti rispetto alle aspettative di inizio anno", per effetto del covid-19.

Illimity ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita a 4,5 milioni, trainato dalla crescita dei ricavi, che "piu' che compensa l'incremento prudenziale di rettifiche collettive effettuate sui crediti alla luce dell'emergenza Covid-19".

Gli attivi della banca sono rimasti sostanzialmente stabili a 3,1 miliardi di euro rispetto al trimestre chiuso il 31 dicembre 2019. I crediti verso la clientela nel trimestre si attestano a 1.662 milioni di euro rispetto ai 1.638 milioni di euro di fine 2019, gia' in forte crescita. La raccolta diretta da clientela retail e corporate della banca e' ulteriormente cresciuta nel primo trimestre dell'anno, raggiungendo 1,7 miliardi di euro (+7% rispetto al 31 dicembre 2019).

Utile netto trainato dalla crescita dei ricavi, che più che compensa l’incremento prudenziale di rettifiche collettive effettuate sui crediti alla luce dell’emergenza COVID-19.

Emergenza COVID-19, Banca Illimiy: ad oggi si conferma l’attesa di un risultato positivo per l’esercizio in corso seppur su valori più contenuti rispetto alle aspettative di inizio anno.

Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI con potenziale, nell’acquisto e gestione di crediti distressed e nei servizi di banca digitale diretta, ha approvato in data 11 maggio i risultati relativi al primo trimestre chiuso il 31 marzo 2020. illimity ha reagito prontamente alla situazione legata alla contingenza COVID-19 grazie alla sua struttura operativa altamente tecnologica e flessibile, salvaguardando i propri dipendenti e garantendo la continuità operativa del business in smart working e, parallelamente, continuando a lavorare su tutti i propri progetti strategici.

Anche in questo difficile contesto, nel primo trimestre 2020 illimity ha registrato risultati economici molto solidi con una ulteriore progressione dei ricavi, e nonostante abbia deciso di adottare un approccio prudente alle rettifiche su crediti innalzando le rettifiche collettive, la Banca ha chiuso il trimestre con un utile ante imposte di 7,2 milioni di euro, in crescita di circa 5 volte rispetto al trimestre precedente, e un utile netto di circa 4,5 milioni di euro. Gli attivi della Banca sono rimasti sostanzialmente stabili a 3,1 miliardi di euro rispetto al trimestre chiuso il 31 dicembre 2019. I crediti verso la clientela nel trimestre si attestano a 1.662 milioni di euro rispetto ai 1.638 milioni di euro di fine 2019, già in forte crescita.