Illimity Bank, utile netto quasi raddoppiato a quota 27.4 mln

Illimity Bank archivia il primo semestre del 2021 con un utile netto pari a 27,4 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 14,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2020, in crescita dell’85% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Il risultato netto del secondo trimestre è pari a 14,9 milioni, in crescita del 18% rispetto al trimestre precedente.

La banca conferma gli obiettivi contenuti nel piano strategico 2021-2025 presentato nel giugno scorso. Nel secondo trimestre, il margine di interesse è pari a 33,2 milioni di euro, in progresso del 6% su base trimestrale (e del 39% anno su anno). A questa dinamica contribuiscono gli interessi attivi per 47,5 milioni di euro, in crescita del 3% sul trimestre chiuso il 31 marzo 2021, mentre gli interessi passivi sono in diminuzione del 3% su base trimestrale a 14,3 milioni di euro.

Le commissioni nette registrano una crescita significativa e pari al 76% nel trimestre attestandosi a 8,7 milioni di euro. Complessivamente, i crediti netti verso la clientela superano i 2,3 miliardi di euro al 30 giugno 2021, in crescita del 4% sul primo trimestre e del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.