Illimity, utili alle stelle (+39%). Due investitori Usa bussano a Passera

Illimity, utili alle stelle nel 2023 (+39%)

Il Cda di illimity Bank, riunitosi oggi sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso ed esposti nel comunicato stampa diffuso lo scorso 9 febbraio. Il Cda ha deliberato, altresì, la convocazione dell’assemblea per il prossimo 24 aprile, in unica convocazione.

L’esercizio 2023 chiude con un utile netto consolidato pari a 104,4 milioni di euro, in aumento del 39% anno su anno, sostenuto dalla crescita del core business e dalla valorizzazione di un fattore distintivo della banca quale la tecnologia, attraverso la partnership siglata con il Gruppo Engineering sulla piattaforma It di illimity.

I volumi di impieghi alle pmi sono pari a 4,1 miliardi di euro, in crescita del 27% a/a, al netto della componente di investimenti diretti in Npl (554 milioni di euro) che nell’anno è stata ridotta del 46% a fronte della maggiore focalizzazione verso finanziamenti specializzati asset-based della divisione Specialised Credit.

La qualità del credito rimane sotto controllo con un Npe ratio lordo organico pari all’1,3%1 e un costo del credito contenuto che si attesa a 43bps. Con riferimento alla posizione patrimoniale si conferma l’elevata solidità della banca, con un Cet 1 ratio phased-in al 14,7% ben oltre il requisito minimo Srep (9,6%).

L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta del Cda di destinare l’utile netto della Capogruppo illimity Bank, pari a 102.307.086,65 euro, come segue: a riserva legale 1.855.834,25 euro, a concorrenza del limite massimo previsto per tale riserva e corrispondente ad un quinto del capitale sociale della banca; a specifica riserva indisponibile 27.350.489,15 euro; assegnare alle 83.916.330 azioni ordinarie in circolazione un dividendo unitario di euro 0,2488, ovvero 24,88 centesimi, per complessivi massimi 20.878.382,90 euro (20% dividend payout sull’utile netto consolidato).

Subordinatamente all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, il dividendo sarà messo in pagamento il 22 maggio 2024 (payment date), con stacco cedola il 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento e infine a portare a nuovo il residuo utile per 52.222.380,35 euro.

I crediti deteriorati di Illimity nel mirino di due investitori statunitensi

I crediti deteriorati comprati da illimity finiscono nel mirino di due investitori americani. Secondo quanto rivela Milano Finanza, i fondi Apollo Global Management e Bain Capital sarebbero interessati all’operazione. La notizia arriva dopo l’avvio, già da qualche mese, da parte di Illimity di sondaggi sul mercato per effettuare un riposizionamento industriale.

L’obiettivo è disimpegnarsi dal settore npl (che oggi rappresenta il 4% degli attivi per circa 300 milioni di controvalore) e liberare così risorse da convogliare verso il credito in bonis. Dunque, riporta Milano Finanza, i contatti con Apollo e Bain confermano che il processo è in corso e che potrebbe arrivare a una svolta in tempi brevi.