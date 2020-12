Ilva, lo Stato riprende il controllo. Entra Invitalia di Arcuri, quota del 50%

Lo Stato, dopo 25 anni, torna a gestire l'Ilva di Taranto. Sarà Invitalia guidata dal commissario straordinario per l'emergenza Arcuri a occuparsi della più grande acciaieria d'Europa, entrando in società al 50%. Siglata la lettera d’intenti, accordo l’11 dicembre. Nel dettaglio, - si legge sul Corriere della Sera - Invitalia, assistita come advisor dallo studio Irti, entrerà in Am Investco, società di Arcelor- Mittal, al 50%, per poi prendere la maggioranza, incrementando la quota al 60% nel 2022. Vengono confermati — così come concordato nella video call di ieri mattina tra esponenti di Mise, Mef, Invitalia, ArcelorMittal e Ilva in As, gli impegni assunti nell’intesa del 4 marzo: produzione a regime di 8 milioni di tonnellate (almeno 5 dal 2021) e 10 mila e 700 addetti, oltre che ingresso dello Stato con la conseguenza principale della permanenza nel gruppo siderurgico del socio privato ArcelorMittal.

Resta - prosegue il Corriere - il nodo della salvaguardia dell’intera occupazione. Un tasto su cui battono anche Fim e Uilm: "Sarà fondamentale - ha evidenziato il segretario della Fim Roberto Benaglia — garantire l’occupazione per i lavoratori che stanno attraversando una lunghissima traversata nel deserto, compresi quelli di Ilva in As". E per Rocco Palombella (Uilm) è "inaccettabile un piano che dovrebbe prevedere il rientro graduale dei 4.700 lavoratori ora in cassa integrazione (3 mila in ArcelorMittal e 1.700 in Ilva in As) entro il 2025: non è possibile una transizione con 4.700 esuberi".