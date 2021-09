Immatricolazioni ancora giù ad agosto. Stellantis -36,3%, al 33,4% del mercato

Secondo mese con il segno meno per le immatricolazioni auto in Italia. Dopo il -19,36% di luglio, ad agosto nel nostro Paese sono state immatricolate 64.689 vetture, in calo del 27,3% rispetto alle 88.973 unità dello stesso mese di un anno fa. Si mantiene comunque ancora positivo il confronto rispetto al 2020 considerando il periodo gennaio-agosto: le immatricolazioni nel 2021 sono state di 1.060.182 unità, in rialzo del 30,9% rispetto alle 809.978 unità dello stesso intervallo dello scorso anno, comunque fortemente condizionato dalle misure restrittive per far fronte alla pandemia di Covid-19.

Immatricolazioni in calo anche per Stellantis. Nel nostro Paese, nel mese appena terminato, il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa ha registrato 21.636 immatricolazioni, in ribasso del 36,3% in confronto alle 33.961 unita' di agosto 2020. Positivo il bilancio da inizio anno: nel periodo gennaio-agosto 2021 le immatricolazioni di Stellantis in Italia sono state 412.580, in rialzo del 31,3% rispetto alle 314.329 unità dello stesso intervallo del 2020, che comunque è stato fortemente condizionato dalle misure restrittive per contenere la pandemia di Covid-19.

Sempre ad agosto nel nostro Paese, la quota di mercato del gruppo guidato da Carlos Tavares è pari a 33,4%; il dato si confronta con quello di 38,2% dell'agosto dell'anno precedente.

Tornando ai dati complessivi di mercato, i trasferimenti di proprietà sono stati 203.844 a fronte di 155.727 passaggi registrati a luglio 2020, con un aumento di più del 30%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 268.533, ha interessato per il 24,09% vetture nuove e per il 75,91% vetture usate. Nella classifica delle 10 auto più vendute in Italia, anche lo scorso mese Fiat Panda si conferma al primo posto con 3.009 unita'. Seguono al secondo posto Fiat 500 (2.444 unita') e al terzo Lancia Ypsilon (2.056).

Al quarto posto c'è Ford Puma (1.857), al quinto Jeep Renedage (1.723), al sesto Toyota Yaris (1.690), al settimo Jeep Compass (1.619), all'ottavo Renault Captur (1.429), al nono Fiat 500X (1.386) e al decimo Dacia Sandero (1.300). La maggior parte dei marchi venduti in Italia nel mese di agosto ha visto un segno meno. Fanno eccezione, e spiccano con le loro performance positive, Maserati (+63,16% a 62 unita'), Tesla (+57,14% a 308 unita'), Dr (+37,28% a 383 unita'), Subaru (+22,99% a 107 unita') e Kia (+13,02% a 2.890 unita').