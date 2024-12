Immobiliare, 215 case all'asta al giorno: un patrimonio di 78.477 unità

Immobiliare, ogni giorno 215 appartamenti, uffici o negozi vengono pignorati e messi all'asta. E' il bilancio tracciato da Centro studi AstaSy analytics di Npls re_solutions

Sono 78.477 le unità immobiliari oggetto di asta in Italia nel 2024 (con un controvalore di base d’asta complessivo pari a 10.887.445.116,31 euro e offerte minime per 7.422.657.128,83) con un decremento di circa il 12% rispetto all’anno precedente (quando si sono registrate 88.174 unità in asta), calo più consistente relativo alle esecuzioni civili immobiliari e aumento dei lotti in vendita nelle procedure concorsuali, soprattutto per l’avvio dell’attività liquidatoria nelle nuove procedure introdotte dal Codice della crisi di impresa. Queste variazioni sono sicuramente state influenzate anche dai recenti interventi normativi che hanno negli anni efficientato i procedimenti, dalla riforma del 2015 all’introduzione del Codice della crisi di impresa, sino alla riforma Cartabia. Le procedure concorsuali hanno invece visto un incremento dei lotti in asta nel 2024, come risultato dell’avvio della fase liquidatoria delle nuove procedure del Codice della Crisi di impresa.

Lo rende noto il Centro studi AstaSy analytics di Npls re_solutions nel suo 'Report aste 2024'. Con riguardo alla distribuzione territoriale dei lotti in vendita, a livello regionale la Lombardia si conferma al primo posto con 10.439 unità staggite, pari al 13,3% del totale, seguita da Sicilia con 9.454 immobili (12,05%) Lazio con 7.625 (9,72%), Campania con 5.655 (7,21%) e Marche con 5.618 (7,16%), mantenendo le posizioni quasi invariate rispetto al 2023, quando al quinto posto figurava però la Toscana, che ora è invece al sesto posto.

Dei 78.477 immobili in asta, oltre il 32,42% ricade nelle regioni del Nord Italia, anche se la loro distribuzione territoriale risulta frammentata. Al centro il 31,15%, al Sud il 20,05% e nelle Isole il 16,37%. Successivamente all’analisi del macro dato nazionale e a quello delle regioni, siamo entrati nel dettaglio anche quest’anno delle 107 province Italiane, dove la frammentazione entra ancora di più nello specifico.

Sono 15 le province che, da sole, controllano circa il 36% dei lotti su base nazionale. Nel 2024 la provincia di Roma supera nuovamente quella di Milano, che scende invece al 5° posto, superata da Perugia, Cosenza e Catania, anche se lo scostamento è lieve (Roma 4947 -Perugia 2034, Cosenza 2031, Catania 2024, Milano 2021). Il 53,99% delle unità immobiliari all’asta è riconducibile alla categoria 'residenziale' ed è costituita da appartamenti, monolocali, mansarde, attici, ville e villette, nella maggior parte dei casi tutti abbinati ad autorimesse e/o cantine. A questi si somma un 11,19% di posti auto e autorimesse in vendita in lotti autonomi.

“Il comparto residenziale in genere costituisce non solo la porzione più consistente del mercato ma anche quella più attiva, avendo a oggetto beni più fruibili e raggiungendo quindi una platea più ampia di potenziali acquirenti. Negli ultimi anni, grazie anche al diffondersi di agenzie di consulenza per la compravendita di abitazioni all’asta, sono numerosi i soggetti che optano per l’acquisto di una casa nell’ambito di procedure giudiziarie, intravedendo maggiori opportunità di risparmio. L’aumento delle partecipazioni ha avuto come conseguenza l’accrescere dei prezzi, che in alcune zone, quali ad esempio Milano, hanno equiparato quelli del mercato libero, favorendo così i creditori”, ha dichiarato Massimiliano Morana, amministratore delegato di Npls re_solutions.

La percentuale di negozi, uffici e locali adibiti a uso commerciale in vendita ha un leggero rialzo che si attesta al 11,33% rispetto al 9% del 2023. Resta invariata la percentuale, 3,06%, dei capannoni industriali, commerciali e artigianali, opifici, mentre aumenta ancora lievemente il numero dei magazzini che passano dal 4,26% al 4,58%. A differenza del settore residenziale, la specifica destinazione d’uso di questi immobili comporta un ridotto parterre di potenziali acquirenti.