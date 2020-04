Imperial Tobacco Italia, Sonia Nicastro è Sales and Marketing Manager Italy

Imperial Brands, presente nel nostro mercato con la filiale Imperial Tobacco Italia, nomina Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager per il Core Market Italia.

Dopo la Laurea in Economia Aziendale alla LUISS Business School di Roma e un International MBA presso EADA Business School di Barcellona, Sonia Nicastro acquisisce un background nei settori beverage e largo consumo per poi approdare, nel 2014, in Imperial Tobacco Italia, prima come Brand Manager Premium Brands e successivamente, con l’arrivo dei prodotti per il vaping di nuova generazione blu®, come Brand & Activation Manager New Generation Products.

Il nuovo ruolo di Sales and Marketing Manager Italy, nel contesto giovane e dinamico della sede di Roma di Imperial Tobacco Italia a prevalenza femminile e con un’età media di 40 anni, rende il Senior Leadership Team equamente composto da uomini e donne e arriva a seguito degli importanti successi ottenuti dalla sigaretta elettronica myblu® che, ormai da più di un anno, è il marchio leader tra sistemi chiusi venduti in tabaccheria.

“Con impegno, creatività e costanza continueremo a lavorare per dare la possibilità ai fumatori adulti di scegliere qualcosa di innovativo e alternativo rispetto al fumo” dichiara Sonia Nicastro. “Sono molto orgogliosa di proseguire insieme a tutto il team e ai partner che lavorano con noi la strada intrapresa, soprattutto in vista delle nuove sfide e opportunità che si stanno delineando per il futuro”.

Oggi l’intera azienda e il dipartimento Sales and Marketing sono concentrati sulla pianificazione della Fase 2 dell’emergenza Covid19, con un’attenzione particolare rivolta non solo ai dipendenti della sede centrale e sul territorio, ma anche al supporto nei confronti delle tabaccherie che, in quanto distributori di JPS, Davidoff, Golden Virginia e della sigaretta elettronica myblu®, rappresentano il principale partner di Imperial Brands in Italia. In questa ottica è in corso la definizione di una serie di iniziative volte alla distribuzione di dispositivi di protezione personale come le mascherine e l’ideazione di nuovi progetti rivolti ai punti vendita.