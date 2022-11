Impresa Percassi, Giorgio Cucchi nuovo amministratore delegato

Impresa Percassi, Cucchi (ex Sacmi) succede a Jacopo Palermo

Giorgio Cucchi è il nuovo amministratore delegato di Impresa Percassi. Il manager succede a Jacopo Palermo, che ha assunto la carica di presidente della società a partire dal 30 novembre 2022. La nomina di Giorgio Cucchi, spiega un comunicato stampa, rientra nella strategia di continua evoluzione e consolidamento del management team del Gruppo COSTIM attraverso l’inserimento di profili di elevata seniority e comprovata esperienza, funzionale al raggiungimento degli ambiziosi e sfidanti obiettivi dei prossimi anni.

Cucchi proviene da Sacmi – realtà internazionale attiva nella fornitura di macchine e impianti per l’industria della ceramica, dei metalli, del packaging e del food and beverage – in cui ha ricoperto il ruolo di country general manager portando il Gruppo ad una crescita significativa nel Paese asiatico. Dopo la Business School INSEAD, il manager ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Carraro S.p.A. in cui è rimasto quasi venti anni seguendo importanti progetti in Asia e in Nord Europa e arrivando a ricoprire il ruolo di general manager. Successivamente, forte delle competenze maturate a livello internazionale nell’area della direzione generale, nella pianificazione strategica e gestione operativa, ha ricoperto ruoli manageriali di primo piano presso O&K Antriebstechnik e Agriming Agriculture.

“Tali nomine – ha dichiarato Francesco Percassi, Presidente del Gruppo COSTIM – rappresentano un ulteriore step nel processo di managerializzazione delle società appartenenti al Gruppo COSTIM” il cui fatturato, nel 2021, è cresciuto di oltre il 50% rispetto al 2020 e nel 2022 si prevede superi i 250 milioni di euro.