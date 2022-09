Imprese, l'italiana Ala acquisisce la spagnola Scp-Sintersa

Ala-Scp, il closing dell'operazione entro la fine del mese

Ala, leader in Italia nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha acquisito la spagnola Scp-Sintersa, società dello stesso settore.

Lo rende noto un comunicato del gruppo italiano quotato sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, nel quale si spiega che Ala prosegue, con la sottoscrizione di un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale della società iberica, "il proprio percorso di crescita per linee esterne".

Con l'acquisizione, Ala, già presente nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti, oltre che in Italia, accede al mercato iberico acquisendo uno dei leader in Spagna nella distribuzione di componentistica elettrica e nella progettazione e produzione di sistemi di interconnessione per l'aerospazio, la difesa, il settore ferroviario e per i settori industriali. Il closing dell'operazione è previsto entro il termine di questo mese, salvo proroghe, specifica l'acquirente.