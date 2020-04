Renzo Rosso show contro Patuanelli:"Governo di fenomeni, lei dice cazzate"

“Voi non sapete fare economia. Non sapete gestire. La vostra industria si chiama cinematografica. Questo fatto qui avvalora il 54% (degli italiani che hanno dato il voto ai partiti che sostengono il governo Conte, ndr) che questi signori (dell’esecutivo, ndr) sono veramente dei fenomeni. Questi qui hanno parlato, parlato e parlato e non è mai arrivato niente”.

L'imprenditore veneto Renzo Rosso, in collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica, esprime in poche battute tutta la rabbia e lo sconcerto del mondo degli industriali per il premier Giuseppe Conte e la sua Fase 2.

Dopo aver sentito il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli parlare di aiuti e stanziamenti, il patron del marchio di abbigliamento Diesel chiede la parola per criticare l’inconsistenza degli aiuti sulla liquidità per le imprese, finanziamento di cui “nessuna banca di livello sa qualcosa”.

E poi va dritto al punto, cioè Conte: "Uno che riesce a dire che gli altri Paesi lo ammirano quando fanno esattamente l'opposto è un fenomeno da studiare. Noi dobbiamo riaprire altrimenti crolla la nostra economia!", ha tuonato Rosso. Posizione che rilanciata con i video su Twitter è diventata trend topic.