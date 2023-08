In cinque mesi oltre 800mila contratti. RdC, in arrivo altri 32mila "sms-stop"

Lavoro, Inps rileva un saldo positivo di oltre 800mila contratti

Nei primi cinque mesi dell'anno sono stati attivati 3.407.947 nuovi rapporti di lavoro nel settore privato, nel complesso quasi allineate allo stesso periodo del 2022 (-0,6%), mentre le cessazioni sono state 2.598.276, (-3% del 2022) con un saldo positivo di 809.671 contratti. Di questi, 274.230 sono a tempo indeterminato e 191.278 a termine. La variazione netta dei contratti a tempo determinato nel solo mese di maggio supera quella degli stabili (50.047 contro 23.867). È quanto emerge dall'Osservatorio Inps sul precariato.

Tra gli altri dati si evidenzia che le trasformazioni da tempo determinato fino a maggio 2023 sono risultate 340.000, ancora in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+10%). Concorrono a questo risultato i contratti a tempo indeterminato (-9%), i contratti in apprendistato (-6%), i contratti in somministrazione (-8%). In aumento risultano le cessazioni di contratti a tempo determinato (+1%), contratti stagionali (+3%) e di lavoro intermittente (+5%).

Il saldo annualizzato, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, a maggio è positivo per 478.000 posizioni di lavoro. Per il tempo indeterminato la variazione risulta pari a +385.000 unità. Le attivazioni di rapporti di lavoro incentivati nei primi cinque mesi del 2023 - considerando quindi sia le assunzioni che le variazioni contrattuali - presentano una variazione negativa pari al -11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.