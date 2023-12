In vendita le case di Berlusconi, ma non Arcore. E Marta Fascina non si muove

Berlusconi, patrimonio immobiliare in vendita. Ma non Arcore. E Fascina...

Il patrimonio immobiliare ereditato dai figli di Silvio Berlusconi è pronto per essere messo in vendita. Del pacchetto di ville e terreni sul mercato, tra cui le proprietà in Sardegna e Villa Gernetto in Brianza, non farà però parte, come viene confermato, Villa San Martino di Arcore, per decenni residenza dell'ex premier.

D'altronde recentemente era stata la stessa Marina Berlusconi, in un'intervista, a rispondere così alla domanda sul futuro della dimora: "Villa San Martino deve rimanere viva: vogliamo che resti la sede di riunioni di lavoro, oltre che, naturalmente, il punto di incontro della nostra famiglia. È quello che lui avrebbe desiderato".

Buone notizie, dunque, per Marta Fascina, l'ex compagna di Silvio attualmente residente a Villa San Martino, la quale non vedrà farsi portar via la sua nuova dimora. E secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, fonti vicine alla famiglia Berlusconi insistono sul fatto che Fascina può dormire sonni tranquilli. Secondo le voci, prima di tutto, agli eredi di Silvio non importerebbe granchè della magione tanto amata dal Cavaliere, dunque non sarebbe così dannoso avere una persona, comunque vicina alla famiglia, che mantenga viva la villa. In secondo luogo, Fascina ha trasformato la casa nella sede centrale del suo comitato elettorale. E questo, per ovvi motivi, le garantirebbe una sorta di "protezione".