Inchiesta Ftx, Bankman-Fried libero con una cauzione da 250 milioni di dollari

Inchiesta Ftx, Bankman-Fried è stata rilasciato: sarà sottoposto a monitoraggio elettronico

Nuovi colpi di scena sull'inchiesta cripto Ftx, capitanata dal suo co-fondatore Sam Bankman-Fried: il trentenne ex miliardiario è stato rilasciato su una cauzione di 250 milioni di dollari, in attesa di essere processato per frode in relazione al crollo della sua piattaforma di trading di criptovalute. Il giudice statunitense Gabriel Gorenstein ha emesso la sentenza durante l'udienza di comparizione presso il tribunale federale di Manhattan, a seguito dell'estradizione dalle Bahamas. Bankman-Fried, che di recente ha dichiarato di avere solo 100.000 dollari in banca, dovrà vivere nella casa dei genitori a Palo Alto, in California.

Entrato in aula con le manette e con la barba incolta, non ha rilasciato dichiarazioni: ha abbassato lo sguardo mentre il giudice esaminava gli otto capi d'accusa e ha fatto solo una breve dichiarazione per accettare le condizioni della cauzione. I genitori, docenti di legge di Stanford, Joseph Bankman e Barbara Fried, sono rimasti seduti in silenzio per tutti i 40 minuti dell'udienza. Il trentenne ex-miliardario, un tempo indicato come un possibile futuro Warren Buffett, sarà sottoposto a monitoraggio elettronico.

Inchiesta Ftx, cosa è successo dopo il crollo della piattaforma