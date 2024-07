Incontro tra Confindustria e sindacati: primo confronto su contratti e sicurezza

LAVORO: ORSINI, 'CON SINDACATI INCONTRO POSITIVO DI DIALOGO'

''E' stato un incontro positivo, un incontro di dialogo''. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele ORSINI, a margine del primo incontro con i sindacati. "Sul caffè eravamo tutti d'accordo, abbiamo preso tutti dei caffè decaffeinato, quindi eravamo tutti d'accordo'', scherza. Entrando nel merito degli argomenti affrontati, il presidente sottolinea che l'incontro è stato ''positivo anche dei punti chiave dell'agenda che andremo a discutere nella prima/seconda settimana di settembre, che sono ovviamente la sicurezza sul lavoro, l'Europa e contratti''. Argomenti che ''sarà necessario comunque affrontare insieme''.

LAVORO: LANDINI, 'CON ORSINI PRIMO CONFRONTO SU CONTRATTI E SICUREZZA, RIPARTIAMO A SETTEMBRE'

"Ci siamo presi un caffè, è stato il primo incontro con il nuovo presidente e abbiamo affrontato una serie di argomenti a partire dalla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per contrastare infortuni e morti, alla necessità di investire sulla formazione e di qualificare l'azione estendendo stendendo anche la rappresentanza dei lavoratori e la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Ci siamo confrontati anche sul nuovo quadro europeo e sulle necessarie politiche industriali che siano in grado di difendere l'occupazione e di qualificare innovare i sistemi produttivi manifatturieri del nostro paese".

E' il commento a caldo del segretario generale della Cgil Maurizio Landini all'uscita del primo incontro con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Inoltre, ha spiegato Landini, "abbiamo ragionato anche di sistema contrattuale in merito alla riduzione del numero dei contratti e alla necessità, in questa fase, di andare anche su una strada di rinnovo e di rafforzamento dei rinnovi contrattuali. E' chiaro che è stato un primo giro di orizzonte e con la disponibilità e l'impegno di poter poi definire in modo più preciso, a settembre, l'avvio di un vero e proprio confronto che sia più strutturato e che verifichi nel merito le cose concrete che possono essere realizzate".