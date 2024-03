India, il boom grazie alla manifattura. Indice Pmi mai così alto da 16 anni

India, la manifattura e quei numeri mai visti. Un Paese in continua e costante crescita

L'India si appresta ad andare al voto, tra circa un mese si deciderà il futuro politico del Paese, anche se non sembrano esserci dubbi sulla riconferma di Narendra Modi. Ma la vera certezza nel Paese è rappresentata dal boom dell'economia, si registrano numeri da record. L’India - riporta Il Sole 24 Ore - si appresta a chiudere l’anno fiscale 2023-2024 con un incremento dell’attività economica. A confermarlo sono le stime preliminari dell’Hsbc Flash India Composite Pmi Output Index compilato da S&P Global, secondo cui a marzo l’indicatore dovrebbe toccare i 61,3 punti, in rialzo rispetto al dato, in questo caso definitivo, di febbraio (60,6).

Ma c'è un settore in particolare che rende questi dati straordinari, quello manufatturiero. A trascinare la performance della terza economia asiatica e quinta al mondo è stato proprio questa industria, salita a 59,2 punti dai 56,9 di febbraio, toccando il livello più alto da 16 anni. La componente dei servizi - prosegue Il Sole - ha registrato una flessione a 60,3 punti dai 60,6, ma per mettere in prospettiva il dato va tenuto presente che nell’indice Pmi un valore superiore a 50 punti indica comunque un’espansione dell’attività. Nel caso dell’India, se i dati definitivi che saranno resi noti ad aprile confermeranno le stime preliminari, il mese di marzo 2024 andrà in archivio come il 32esimo consecutivo con il segno più.