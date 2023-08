Inflazione in calo, la Bce potrebbe “stoppare” l’aumento di settembre

Inflazione, la Bce potrebbe "stoppare" l'aumento dei tassi a settembre

La Bce potrebbe, a settembre, decidere di evitare un nuovo rialzo dei tassi. Questo perchè l’inflazione “core” (che esclude energia e generi alimentari) sembrerebbe aver raggiunto il suo picco. E’ un indicatore attentamente monitorato dalla Banca Centrale. In Europa l’indice dei prezzi al consumo (CPI) da luglio è rallentato lievemente , dal 5,5% al ​​5,3%.

Anche Eurostat conferma la tendenza (dal 6,8% al 6,6%). Eurobank, dal canto suo, ha confermato le stesse indicazioni di rallentamento. Una delle voci più autorevoli della Bce, l'italiano Fabio Panetta, considerato una “colomba”, ha affermato che il processo di "disinflazione" è già in corso. “In particolare-ha detto-da marzo le prospettive di aumento dei prezzi da parte degli operatori economici sono in calo”.

Panetta però è convinto, a differenza di molti altri colleghi europei, che l'inflazione core non sia un indicatore "avanzato", ma una misura "tardiva" di ciò che sta succedendo. Panetta ha inoltre proposto un cambiamento nell’approccio di Eurobanca. “la BCE-ha sostenuto Panetta- dovrebbe passare da una politica di "livello" a una di "persistenza". In altre parole, si dovrebbe passare da una strategia consistente nell'innalzare i tassi di interesse a un'altra basata sul mantenerli su livelli elevati per il tempo necessario a placare l'inflazione”.