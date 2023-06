Inps, per il post-Tridico corsa a due tra Gabriele Fava e Maurizio Castro

Inps, ecco chi sarà il successore di Pasquale Tridico





È passato esattamente un mese da quando Pasquale Tridico è stato rimosso dalla presidenza dell’Inps, con la successiva decisione di commissariare l’ente previdenziale. Ora, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, i tempi sono maturi per pensare al suo successore. A menare le danze, manco a dirlo, i due dioscuri di Giorgia Meloni: Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.

Loro il nome ce l’hanno già pronto, è quello di Maurizio Castro, ex senatore in forza all’allora Pdl, manager delle risorse umane di grandi aziende e assai stimato dalle parti sociali. Tutti d’accordo? Mica tanto. Perché nei corridoi del Ministero del Lavoro, l’altro ente preposto alla nomina del successore di Tridico, si rumoreggia che ci sia un altro nome che gira, questa volta caldeggiato dalla Lega. Il Carroccio, d’altronde, non vuole rinunciare alla guida dell’Inps dopo aver dovuto ingoiare un boccone amaro per il comando della Guardia di Finanza.

E dunque il partito di Matteo Salvini ha un altro nome su cui vorrebbe puntare. Si tratta di Gabriele Fava, nome molto noto agli addetti ai lavori. Avvocato milanese, già membro della Corte dei Conti sempre in quota Lega, su di lui però aleggia un dubbio circa l’opportunità della sua nomina. Egli, infatti, assiste come legale le parti sociali: Confcommercio, Confindustria, Confartgianato. Per questo qualcuno nei corridoi del Ministero del Lavoro (e non solo) ha inarcato più di un sopracciglio.