Intelligenza artificiale e agricoltura. Dalla Danimarca arriva Jarvis

L'intelligenza artificiale al servizio degli agricoltori: arriva Jarvis sul mercato danese

La startup danese PerPlant ha di recente lanciato sul mercato un nuovo dispositivo per permettere agli agricoltori di monitorare i propri raccolti e di intervenire tempestivamente in caso di problemi: si chiama Jarvis ed è una piattaforma che si basa sull’intelligenza artificiale. Lo riporta Italiafruit News.

Il funzionamento di Jarvis

Le telecamere sono montate sui mezzi meccanici per il disbrigo delle pratiche colturali e si occupano di scattare immagini dettagliate delle piante, per poi analizzarle tramite l’intelligenza artificiale e restituire all’agricoltore un report sullo stato di salute delle coltivazioni, permettergli di intervenire solo dove necessario, contribuendo anche ad un’agricoltura più sostenibile.

La tecnologia ha lo scopo di aumentare la resa dei raccolti fino al 10% e diminuire l’utilizzo di fitofarmaci dell’80%, questo perché la piattaforma permette un monitoraggio accurato con un livello di dettaglio molto preciso, aspetti fondamentali per ridurre gli interventi in campo. Oltre a scattare foto delle coltivazioni, Jarvis raccoglie anche informazioni provenienti da fonti esterne, come le condizioni del suolo, i dati satellitari sullo storico del campo e le rese nel tempo.

Questa modalità permette una visione delle coltivazioni completa, fornendo agli agricoltori gli strumenti necessari per prendere le decisioni più giuste.