Intermonte chiama Jody Vender: nuovo senior advisor dell'investment bank

Intermonte recluta Jody Vender, fu consigliere nel Cda di Mondadori, Buitoni e Recordati

Jody Vender è il nuovo senior advisor (consigliere) di Intermonte, l'investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, operazioni di M&A e advisory sul mercato italiano. Considerato come uno dei pionieri del private equity in Italia, Vender si occuperà dello sviluppo del business della divisione Investment Banking, grazie alla sua pluriennale esperienza e costante collaborazione con imprenditori e aziende italiane. Jody Vender ha infatti alle spalle una lunga carriera accademica presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, dove per oltre 25 anni è stato professore incaricato nell’area Finanza.

“Bocconiano dell’anno” per il 1990, è stato fondatore e membro del consiglio direttivo di AIFI, Associazione Italiana dei Fondi di Private Equity. Vender vanta inoltre una lunga esperienza come consigliere di amministrazione di importanti società, tra cui Buitoni, Zanussi, Mondadori, Banca Nazionale dell’Agricoltura, Recordati, Sasib, Camfin, Humanitas, Prelios, solo per citarne alcune.

Nonostante l’impatto dell’attuale scenario geopolitico e macroeconomico sui mercati azionari a livello globale, la divisione Investment Banking di Intermonte, guidata da Fabio Pigorini, ha chiuso il primo semestre 2022 con una crescita dei ricavi a doppia cifra grazie ad un significativo aumento delle attività di M&A, contribuendo per circa il 35% ai ricavi totali netti del gruppo.

A margine della nomina di Vender, Fabio Pigorini, amministratore delegato e Head of Investment Banking di Intermonte, ha dichiarato: “Accogliamo Jody Vender con grande piacere ed orgoglio. Siamo convinti che il suo ingresso nel Gruppo contribuirà a consolidare ulteriormente la posizione di leadership che Intermonte riveste all’interno del mercato italiano. La sua grandissima esperienza, la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano ed il suo ampio network di relazioni nel settore industriale e finanziario costituiranno un fattore fondamentale per lo sviluppo futuro del business al servizio dei nostri clienti”.

Di riflesso, Jody Vender ha aggiunto: “Nella mia carriera ho sempre cercato di dare un forte contributo alla crescita ed all’internazionalizzazione delle aziende, anche attraverso operazioni straordinarie. Intermonte rappresenta un importante punto di riferimento sul mercato per le imprese italiane ed una porta d’accesso privilegiata al mercato dei capitali, competenze di grande valore in un momento in cui le eccellenze imprenditoriali italiane hanno più che mai la necessità di essere accompagnate e supportate in operazioni volte allo sviluppo di lungo periodo.”