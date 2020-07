Intesa, nuovo esposto alla Consob contro Ubi: 'Ostruzionismo contro l'Ops'

Continua la battaglia tra Intesa San Paolo e Ubi, dopo l'ops lanciata dal gruppo di Ca' de Sass. Nuova denuncia alla Consob per "ostruzionismo contro l'Ops". Questa volta la banca guidata da Carlo Messina punta il dito contro Ubi e la sua controllata IW Bank. Intesa San Paolo torna nuovamente a denunciare presso la Consob i comportamenti ostruzionistici posti in essere da UBI Banca e dalla controllata IW Bank in relazione all’adesione della clientela azionista all’offerta pubblica di acquisto e scambio l’istituto di piazza San Carlo, attraverso i suoi legali, ha segnalato all’Autorità di Vigilanza numerosi comportamenti, posti in essere anche da semplici funzionari, che hanno l’effetto di rendere più complicato anche agli interessati l’adesione all’offerta.

Nel mirino ci sono sia i gestori di filiale che sconsigliano ai clienti l'adesione, con tanto di modulistica precompilata on-line e non modificabile dal cliente, oltre alla imponente campagna pubblicitaria in atto, con lo slogan: "la fiducia non si compra". Per queste ragioni, gli avvocati di Intesa hanno sollecitato la Consob a adottare tutte le misure più appropriate per far cessare le condotte ora descritte e soprattutto garantire una informativa completa e trasparente agli azionisti, consentendo loro di esprimersi liberamente e senza condizionamenti. Non resta a questo punto altro che attendere di conoscere quali strumenti intenderà adottare la Consob. Lo scontro si fa sempre più duro.