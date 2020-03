Intesa Sanpaolo: 50mila euro per Bergamo

Intesa Sanpaolo: l'intervento di 50mila euro si aggiunge al contributo di 350mila euro già realizzato dalla Banca per la realizzazione dell’ospedale da campo dell’ANA alla Fiera di Bergamo e ai 100 milioni di euro già destinati alla Protezione Civile

Intesa Sanpaolo contribuisce con 50mila euro alla raccolta fondi “Abitare la Cura” avviata da L’Eco di Bergamo, Caritas diocesana e Confindustria Bergamo, che permette di identificare e adeguare dei luoghi di sollievo all’accoglienza dei pazienti affetti da Covid-19, quando non è possibile tornare a casa in sicurezza ed è più prudente restare in una struttura organizzata, ad esempio all’interno di hotel, case di riposo e case comunitarie. L’intervento di Intesa Sanpaolo contribuisce a garantire l’accoglienza gratuita in strutture organizzate dei pazienti ospedalieri del territorio bergamasco che devono completare il periodo di isolamento domiciliare, secondo i protocolli sanitari di Regione Lombardia e che per motivi logistici o sociali, non hanno le possibilità di sostenere presso il proprio domicilio. Grazie all’iniziativa Abitare la cura i pazienti possono così lasciare l’ospedale, in un momento in cui ogni posto letto significa la salvezza per altri pazienti gravemente malati, ed essere seguiti dagli infermieri e operatori di OSA Operatori Sanitari Associati supervisionati da ATS Bergamo.



Questo intervento di Intesa Sanpaolo a favore della comunità di Bergamo si aggiunge ai 350mila euro già versati alla Fondazione ANA Onlus, per accelerare i tempi di realizzazione dell’ospedale da campo degli Alpini e ai 100 milioni di euro già destinati alla Protezione Civile a sostenere prioritarie attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria e che raggiungeranno presto le zone più colpite in tutta Italia, come la Lombardia.



Stefano Barrese, Responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “Abbiamo aderito senza esitazione alla chiamata della comunità di Bergamo, attraverso il suo quotidiano L’Eco di Bergamo, la Caritas diocesana e Confindustria per dare un sostegno tempestivo e solidale. Un segnale questo, oltre al contributo già destinato per l'ospedale da campo degli Alpini di Bergamo e alla donazione alla protezione civile che testimonia la nostra presenza e partecipazione accanto alla società civile, alle imprese e alle famiglie di questo territorio”.