Intesa Sanpaolo, investimenti per 4mld per la transizione digitale delle Pmi

Intesa Sanpaolo mette a disposizione 4 miliardi di euro per favorire, accompagnare e accelerare i processi di trasformazione digitale delle piccole e medie imprese attraverso il Digital Loan, la nuova soluzione di finanziamento per le imprese.

Intesa Sanpaolo avvia così Motore Italia Digitale che rappresenta, nell'ambito del programma strategico Motore Italia lanciato quest'anno con un plafond da 50 miliardi, la prima iniziativa diretta alle pmi e attua uno dei cardini del rinnovato accordo con Confindustria. La nuova iniziativa, infatti, si focalizza su soluzioni finanziarie e non finanziarie per favorire il processo di digitalizzazione delle imprese in linea con il Pnrr e con la sua fase di attuazione.

Nell'ambito di Motore Italia Digitale, il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha messo in campo una soluzione finanziaria, il D-Loan, dedicata ad incentivare gli investimenti per l'evoluzione digitale delle pmi. Il D-Loan, infatti, riconosce un beneficio di prezzo sul costo del finanziamento a fronte della definizione e della condivisione di alcuni obiettivi di trasformazione digitale da parte delle imprese con la banca.