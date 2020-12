Intesa Sanpaolo e Tim: siglato l’accordo definitivo con Google Cloud

Intesa Sanpaolo, Tim e Google Cloud hanno sottoscritto gli accordi definitivi per accelerare la digitalizzazione della banca

Intesa Sanpaolo, TIM e Google, a conclusione delle trattative avviate con il Memorandum of Understanding sottoscritto lo scorso 21 maggio, hanno siglato gli accordi definitivi in base ai quali la Banca migrerà una parte rilevante del proprio sistema informativo sui servizi cloud di Google, che risponderanno ai più elevati standard internazionali di sicurezza e riservatezza delle informazioni e si appoggeranno sui Data Center italiani di TIM a Milano e Torino. Il progetto, che è stato sottoposto al vaglio delle Autorità competenti come previsto dalla normativa, prevede l’apertura a Torino di un’innovativa infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi Google Cloud e la creazione di un importante centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up attraverso iniziative da definirsi insieme tra Intesa Sanpaolo, Google e TIM. La presenza di due Google Cloud Region speculari in Italia, a Milano e Torino, assicurerà a Intesa Sanpaolo la continuità operativa dei servizi cloud di cui necessita.

Entrambe le Cloud Region saranno realizzate secondo le più recenti best practice di sostenibilità ambientale e saranno carbon neutral, nel rispetto delle linee guida del Gruppo Intesa Sanpaolo, condivise da Tim. I servizi di Google Cloud nelle Cloud Region consentiranno alle famiglie e alle imprese italiane di tutte le dimensioni di usufruire dei vantaggi tecnologici ed economici del cloud computing in modo sicuro e sostenibile, dando un contributo decisivo all’accelerazione della digitalizzazione del Paese.

“Grazie a questo importante accordo - ha dichiarato Massimo Proverbio, Chief IT, Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo -, Intesa Sanpaolo accelera il suo percorso per diventare una vera e propria Digital Company; l’accordo ci consentirà di servire, sempre più rapidamente, famiglie e imprese con strumenti innovativi, facili da usare in linea con le crescenti esigenze di digitalizzazione del Paese. L’apertura di due Region Cloud, basate sulle più avanzate soluzioni di Google in Data Center di TIM, fornisce a Intesa Sanpaolo un vantaggio competitivo rilevante sia perché abilita una più veloce adozione del cloud sia perché ci posiziona come leader, anche in ambito tecnologico, in Europa. La collaborazione con due grandi realtà come TIM e Google ci consentirà poi di promuovere e accelerare la diffusione della cultura digitale all’interno di tutto il Gruppo. Le iniziative infatti non si limitano al cloud, ma potranno svilupparsi in ulteriori ambiti tecnologici quali l‘analisi dati e l’Intelligenza Artificiale; il nostro obiettivo è creare un percorso virtuoso che valorizzi le professionalità che abbiamo oggi e che vorremo avere domani valorizzando le competenze presenti sul territorio anche grazie al supporto del Politecnico di Torino”.

“Gli accordi firmati oggi con Intesa Sanpaolo e Google Cloud - ha spiegato Carlo D’Asaro Biondo, Executive Vice President – Partnerships, Alliances and TIM Cloud Project - rappresentano un importante passo avanti all’interno del più ampio progetto che TIM sta realizzando nell’ottica di dotare il Paese delle infrastrutture digitali adeguate a far crescere le nostre imprese. Il Cloud rappresenta una soluzione strategica per tutte le aziende e le istituzioni che potranno beneficiare di soluzioni all’avanguardia in grado di fornire i più elevati standard di sicurezza e riservatezza. Grazie ai nostri Data Center e ai recenti investimenti in soluzioni cloud e servizi professionali siamo convinti di poter contribuire in maniera significativa all’abilitazione di nuovi servizi che semplificheranno la Pubblica Amministrazione e il modo di fare impresa, accelerando al tempo stesso la diffusione della cultura digitale a tutti i livelli”.

“Siamo lieti di contribuire - ha dichiarato Fabio Fregi, Head of Google Cloud Italy -, insieme a TIM, alla trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo. Il Cloud di Google è risultato il più idoneo a garantire l’estrema affidabilità richiesta ad una banca sistemica. Riteniamo che i servizi e le infrastrutture Cloud possano supportare l’evoluzione del sistema Industriale, Bancario e Pubblico italiano e le due Cloud Region di Google potranno sostenere la crescita digitale ed economica del nostro paese nei decenni a venire, al servizio delle aziende italiane che vorranno perseguire obiettivi di trasformazione come Intesa Sanpaolo”.