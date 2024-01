Isee 2024, assegno di inclusione e Irpef dei figli: le novità del Dsu

Isee 2024, ecco cosa cambia con il nuovo modello di calcolo

Dal primo gennaio, il panorama dell'assistenza sociale in Italia subirà un significativo cambiamento con l'introduzione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), indispensabile per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Tale aggiornamento, formalizzato dal decreto n. 407 e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, introduce modifiche cruciali nel calcolo dell'Isee, strumento fondamentale per l'accesso a svariate prestazioni e agevolazioni sociali.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l'Assegno d'Inclusione (Adi), che subentra al Reddito di Cittadinanza (RdC). Il nuovo modello DSU considera una situazione familiare più flessibile, permettendo ai coniugi separati o divorziati di far parte dello stesso nucleo familiare per finalità di calcolo Isee, a patto che condividano la stessa abitazione. Importante, però, è ricordare che la dichiarazione Isee corrente deve essere rinnovata prima della scadenza per mantenere il diritto all'Adi o al Supporto per la Formazione e Lavoro (Sfl). Un altro cambiamento significativo riguarda gli studenti universitari. Il limite di reddito per l'autonomia finanziaria degli studenti è stato elevato da 6.500 a 9.000 euro annui. Per essere considerati autonomi, gli studenti devono avere una residenza diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni e disporre di un reddito adeguato.

Il processo di compilazione della DSU diventa più digitale e integrato. Ogni componente maggiorenne del nucleo familiare dovrà utilizzare un'identità digitale personale (Spid, Cie o Cns) per accedere al sistema Isee online, facilitando così la precompilazione dei dati necessari. Ci si può rivolgere a un patronato, e ora la richiesta può essere inoltrata anche attraverso i Caf, i Centri di assistenza fiscale