Israele attacca l'Iran, salgono i prezzi di gas e petrolio. Forti tensioni

Guerra, le tensioni in Medio-Oriente fanno alzare i prezzi di gas e petrolio

Nelle prime ore dell'alba, intorno alle 4:30 del mattino, Israele ha lanciato un attacco militare contro l'Iran, coincidendo con l'85º compleanno dell'Ayatollah Khamenei. Tre esplosioni sono state segnalate vicino alla base militare di Isfahan, nel Sud del Paese.

Teheran ha subito attivato l'allarme aereo e adottato massime misure di sicurezza su tutto il territorio e i cieli nazionali. Le difese aeree iraniane hanno abbattuto tre droni lanciati da Israele, senza riportare vittime o danni significativi. Tutti i siti nucleari iraniani sono stati dichiarati al sicuro, confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

I mercati internazionali hanno reagito con nervosismo, con il prezzo del gas in netto rialzo a causa della crescente tensione. Gli analisti temono che la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran possa influenzare negativamente il traffico commerciale di gas naturale liquido (GNL). Ad Amsterdam, il prezzo ha registrato un aumento del 4,6%, arrivando a 33,8 euro al megawattora.

Ma non solo. Le tensioni nel Medio Oriente hanno spinto i prezzi del petrolio al rialzo, con il WTI che è salito del 2,41% a 84,72 dollari al barile e il Brent del 2,14% a 88,97 dollari al barile. La settimana precedente, l'Iran ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro Israele in risposta a un presunto attacco israeliano contro l'ambasciata a Damasco. Nonostante gli aumenti odierni, i prezzi del petrolio sono destinati a chiudere la settimana in ribasso.