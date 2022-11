Ita Airways, Lufthansa con Air Dolomiti. Il piano per farla tornare Alitalia

Ita Airways, il piano al ribasso dei teschi e il rischio fallimento

Il governo deve fare i conti con la grana Ita Airways, dopo il passo indietro di Msc e del fondo Certares, adesso in campo per aggiudicarsi la compagnia aerea ci sono solo i tedeschi di Lufthansa, che conoscendo le difficoltà economiche dell'azienda vogliono fare l'affare, offrendo poco più di un terzo del valore reale di Ita: 600 mila euro. L’obiettivo dei tedeschi e del Tesoro - si legge sulla Stampa - è chiudere entro l’anno. Il colosso Msc può tornare in campo, ma Berlino non vuole ingerenze nella gestione. Il piano: più voli da Milano, con forte spinta sul cargo da Malpensa, e meno peso all’hub di Fiumicino. Che assumerebbe un ruolo più stagionale, ma sarebbe cruciale per le rotte verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Il piano Lufthansa per Ita prende forma, anche se sul futuro della compagnia restano diversi punti interrogativi. I tedeschi vorrebbero anche tornare alla vecchia denominazione della compagnia: appunto Alitalia.

Ita Airways, gli occhi dell'Europa puntati sull'ipotesi aiuti di Stato

Il primo punto - prosegue La Stampa -riguarda i futuri soci della compagnia aerea; il secondo la sua valutazione e l’ultimo i tempi per chiudere l’operazione. L’obiettivo concordato con l’Unione europea prevedeva di definire la privatizzazione entro fine anno. Soprattutto per evitare che il finanziamento pubblico al vettore si configurasse come un “aiuto di Stato”: con l’ultima iniezione di capitale, Ita dovrebbe avere cassa sufficiente per arrivare alla fine di marzo, ma l’obiettivo del Mef e di Lufthansa è quello di chiudere entro dicembre. E in questo senso è probabile che venga rivisto anche il ruolo di Air Dolomiti all’interno del gruppo: il vettore veneto potrebbe essere fuso in Ita, ma se anche così non fosse tra le due compagnie verrebbero create sinergie per evitare duplicazioni.