Ita Airways, manifestazione d'interesse anche da Delta. Non più solo Msc

Ita Airways, aumenta la concorrenza: sfida Delta-Msc

Il governo prepara un Dpcm ad hoc per dare il via libera alla privatizzazione di Ita Airways. Il documento verrà approvato oggi in consiglio dei ministri e permetterà alla compagnia di bandiera italiana di avviare le negoziazioni con i marchi interessati all'acquisto. La notizia di giornata - si legge su Repubblica - è l'interesse manifestato anche dal colosso americano Delta. Il gigante statunitense dei cieli ha annunciato la sua mossa al governo italiano, proprio alla vigilia del Consiglio dei ministri di questa mattina. Grazie al Dpcm, Ita Airways potrà aprire la sua data room alla società che ha manifestato per prima l’interesse all’acquisto. È l’Msc Group, della famiglia Aponte, che si è fatto avanti il 24 gennaio reclamando la maggioranza del capitale. Ma il governo, alla luce del decreto 332 del 1994, poi convertito in legge, vuole che la data room sia a disposizione di altri possibili compratori, anche a tutela delle norme europee sulla concorrenza.

E tra i compratori potenziali ci sarà, già nei prossimi giorni, - prosegue Repubblica - anche Delta Airlines (alleata in Europa di Air France-Klm). Fonti governative confermano che anche due fondi internazionali chiederanno di entrare nella data room di Ita, che custodisce i conti riservati della compagnia ed entrambi i Piani industriali. Non entrerà nella data room, invece, Lufthansa. Al momento, la compagnia tedesca non ha formalizzato una manifestazione di interesse per Ita. Dunque manca del titolo giuridico per accedere alla “stanza” riservata dei numeri. Msc Group della famiglia Aponte, che invece vuole la maggioranza di Ita, nella sua manifestazione d’interesse indica Lufthansa solo come partner commerciale nell’operazione.

