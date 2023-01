Ita, il governo dà l'ok a Lufthansa: "Via alle negoziazioni in esclusiva"

Ita, il documento è propedeutico per la trattativa privata

Il Mef ha sottoscritto questo pomeriggio la lettera d’intenti di Deutsche Lufthansa per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways. Il documento, riferisce una nota, è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti. Non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso.

