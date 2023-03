Ita, Lazzerini seppellisce il carburante ecologico: "Costa sette volte di più"

Ita, Lazzerini: "Il carburante ecologico costa sette volte più di quello tradizionale"

"Uno dei modi per ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo è utilizzare il carburante Saf, ma costa sette volte di più. Noi oggi stiamo pagando il carburante normale il 197% in più di quello che avevamo messo nel budget. C'è un approccio ad imporre la sostenibilità punendo le aziende". Lo sottolinea il Ceo di Ita, Fabio Lazzerini, in occasione di LetExpo, l'evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona.

"Il nostro settore è globale. Noi non competiamo contro solo la compagnia francese o tedesca, adesso magari con i tedeschi competeremo magari di meno se va avanti la prospettiva. Se pensiamo come Europa dobbiamo pensare che competiamo con i Paesi che sono un po' più in là, come la Turchia o agli Emirati. La concorrenza è interamente globale. Se appesantiamo le aziende europee con gabelle per portarle verso la sostenibilità gli togliamo competitività", sottolinea.