Ita-Lufthansa, l'Ue: "Piano insufficiente". Ci sono troppe rotte: 30% di tagli

Ita Airways-Lufthansa, il peso dello scalo di Linate nel mirino di Bruxelles

Rischia di saltare l'accordo tra Ita Airways e Lufthansa. Bruxelles continua a non essere convinta del piano, gli esperti della Commissione Ue che lo hanno analizzato lo ritengono ancora "insufficiente". Per questo il Mef e la compagnia tedesca si preparano a presentare una nuova proposta che vada incontro alle esigenze dell'Europa. Entro il 4 luglio - riporta Il Sole 24 Ore - è atteso il parere di Bruxelles sull’acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di Lufthansa con un esborso di 325 milioni di euro. Ieri si è concluso il market test per raccogliere le valutazioni dei diversi operatori del settore. Nel mirino della Commissione c’è il peso di Ita e Lufthansa nello scalo di Linate.

La richiesta presentata dagli esperti Ue al Mef e a Lufthansa - prosegue Il Sole - prevede un taglio del 30% degli slot (60 voli giornalieri), mentre la proposta si ferma poco sopra il 10%. Inoltre a fronte di una richiesta del taglio di dodici rotte per il Centro Europa in partenza da Linate e Fiumicino c’è stata la disponibilità a tagliarne solo otto. Ma poi c'è anche il nodo legato ai collegamenti da Fiumicino agli Usa e Canada: nel mirino di Bruxelles c’è la joint venture transatlantica con United e Air Canada, ma il congelamento della partecipazione di Ita per tre anni non basta all'Ue.