Ita-Msc, Aponte vuole la maggioranza: "Piani per sinergie su crociere e cargo"

"Non vogliamo essere sleeping partners. Puntiamo ad offrire un servizio integrato". Pronte le rotte da Miami a Dubai

Gianluigi Aponte, fondatore e presidente esecutivo di Msc, Mediterranean shipping company, è l’uomo che vuole conquistare la maggioranza di Ita, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia. Classe 1940, diploma all'Istituto nautico di Piano di Sorrento, al vertice del primo armatore al mondo nei container che quanto a capacità di trasporto ha appena scalzato dal primo posto la danese Maersk, Aponte in un'intervista al Corriere della Sera mette le cose in chiaro sul possibile matrimonio a tre tra Ita, Msc e Lufthansa ( leggi qui per saperne di più ).

"Per noi la cosa principale è avere la maggioranza di Ita Airways. I tedeschi di Lufthansa possono entrare come partner commerciale oppure anche come azionista di minoranza. Noi vogliamo gestire la società, altrimenti non faremmo questa operazione. Non vogliamo essere un sleeping partner, socio non operativo", spiega Aponte.

"Ita Airways ha già un ottimo management, che rimarrà al suo posto, aggiunge il presidente e fondatore di Msc. "Noi faremo parte del consiglio di amministrazione, attraverso cui manifesteremo le nostre idee per lo sviluppo del gruppo". Queste sono "la realizzazione di sinergie con il nostro business, tanto sul versante delle crociere quanto su quello del trasporto merci. Puntiamo ad offrire un servizio integrato ai nostri clienti", sottolinea Aponte.

Ad esempio "per le crociere, vogliamo facilitare l’afflusso dei passeggeri nei porti italiani dove attraccano le nostre navi. E in quelli esteri, come Miami negli Stati Uniti o Dubai negli Emirati Arabi". Sul fronte cargo "abbiamo diversi progetti di sviluppo. Molti dei nostri clienti non hanno bisogno solo di servizi di trasporto marittimo, ma anche aereo. Con Ita potremo lavorare su entrambi. Abbiamo già un’ottima clientela per riempire gli aerei", conclude il fondatore di Msc.