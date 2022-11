Ita, spunta anche l’ipotesi Atlantia. Ma la strada è in salita: rumor

Ita con Atlantia? Un matrimonio quasi impossibile

Ennesimo capitolo nella vicenda della cessione di Ita: sullo scacchiere ora spunta Atlantia, la holding che è stata oggetto dell’Opa di Benetton e Blackstone e che ora si prepara al delisting. Fonti accreditate riferiscono ad Affaritaliani.it che la possibilità di un matrimonio c’è, seppur "assai remota", come afferma la fonte. D’altronde, Atlantia detiene l’aeroporto di Roma Fiumicino e l’integrazione con la ex compagnia di bandiera sarebbe quasi naturale.

Ma la vicenda intorno all’ex-Alitalia è sempre più complicata. Intanto, come Affaritaliani.it ha potuto raccontare già nei giorni scorsi, il fondo americano Certares si è chiuso in un mutismo totale dopo che il 31 ottobre scorso non è stata rinnovata la trattativa in esclusiva da parte del Mef. Si pensava che questo avrebbe potuto scatenare un’asta, magari con il ritorno di Msc-Lufthansa-Air France. Ma anche in questo caso si è vissuto l’ennesimo colpo di scena.

Msc ha dichiarato che non è più interessata al dossier. Potrebbe trattarsi di una mossa tattica? Possibile, anche se oggi diviene sempre più difficile capire che futuro possa aspettare la compagnia che si appresta ad affrontare l’ennesimo inverno difficile. Anche perché a breve il Mef, che già ha messo oltre 1,1 miliardi, dovrà pagare la terza e ultima tranche autorizzata dall’Europa. E non ci saranno ulteriori possibilità, perché il rischio di infrazione per aiuti di stato è altissimo.

Dunque la possibile unione con Atlantia. Sulla carta avrebbe senso, eccome se lo avrebbe. Ma sul fatto che sia percorribile, ecco qui le cose cambiano profondamente. Anche perché un’azienda che ha appena concluso un’operazione di delisting proprio perché convinta che la valutazione di borsa non sia coerente, per quale motivo dovrebbe “accollarsi” l’ex-Alitalia? La via è strettissima, quasi sbarrata. Ma rimane forse una delle poche possibilità rimaste.