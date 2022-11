Ital Communications si aggiudica il premio Speciale Touchpoint “InformAzione”

Ai Touchpoint Awards Strategy 2022, il premio speciale “InformAzione” va all'agenzia di comunicazione Ital Communications SB, fondata da Attilio Lombardi,

per l’HUB sul Brand Journalism coordinato da Roberto Zarriello, giornalista esperto di strategie editoriali e brand journalism, docente universitario e saggista, insieme al team dell'ufficio stampa guidato dalla giornalista Gioia Tagliente.



Il riconoscimento è volto a omaggiare il successo di un nuovo progetto che risponde appieno all’attuale esigenza delle aziende di tradurre in una narrazione efficace il valore della loro storia e il potenziale delle loro attività, mettendo in campo tutti gli strumenti e le qualità del mondo della comunicazione e dei media.



Ital Communications SB è formata da un team capace di integrare competenze trasversali, radicate negli ambiti del giornalismo, del marketing, del digital e della comunicazione d’impresa, al fine di costruire contenuti premium, in grado di informare e intrattenere il pubblico, senza perdere mai di vista etica e deontologia.



L’evento Touchpoint Days & Awards Strategy, palcoscenico dell’eccellenza italiana nel campo della comunicazione e della cultura, il cui respiro internazionale è confermato dalle prestigiose partnership con The New York Festivals e IAA Italy Chapter, si afferma come l’evento di riferimento per i professionisti del settore.