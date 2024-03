Donne miliardarie: Italia quarta al mondo, Miuccia Prada e...

Forbes, le 19 miliardarie italiane: meglio di noi solo tre colossi mondiali

L'Italia è quarta al mondo per numero di miliardarie. Un risultato certificato dalla classifica Forbes che ci vede ai piedi del podio assoluto, preceduti solo da Usa, Cina e Germania. A scoprirlo - si legge su Il Corriere della Sera - è l’International Women’s Day study di City Index analizzando l’ultima classifica di Forbes, che segna comunque il primato degli Stati Uniti, dove risiede il più alto numero di donne miliardarie, 97, più del doppio di quelle cinesi, 42. L’Italia con 19 esponenti viene subito dopo la Germania, 22, ma addirittura prima dell’India, 15. Al primo posto in Italia con 7,5 miliardi di dollari di patrimonio spicca Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria assieme ai figli Lucia e Alberto Giovanni dell’azienda farmaceutica Menarini. Ma in classifica c'è spazio anche per la moda. Al secondo posto, infatti, si piazza Miuccia Prada, per lei si stima un patrimonio di 5,6 mld.

Ma c'è spazio anche per il lusso, con Essilorluxottica: a pari merito ecco con 4,5 miliardi Nicoletta Zampillo, seconda e poi quarta moglie del fondatore Leonardo Del Vecchio; e le due figlie di lui, - prosegue Il Corriere - avute dalla prima moglie Paola Nervo, Marisa e Paola. La prima è responsabile del Museo degli Occhiali di Agordo dove è nata Luxottica nel 1961, la seconda ha scritto vari libri sul museo e sulla storia dell’occhialeria. Nella top five c'è ancora posto per la moda. Staccata da oltre un miliardo c’è la donna che diede il via alla storia di Benetton group: Giuliana Benetton, sorella anche di Gilberto e Carlo, titolare di beni per 3,3 miliardi, e già socia di maggioranza di uno dei 4 veicoli dietro alla holding di famiglia Edizione.