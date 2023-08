Italia-Albania, energia al centro. E torna l'ipotesi della centrale nucleare

Italia-Albania, energia al centro della partnership. E torna l'ipotesi della centrale nucleare

L’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro d’Albania Edi Rama continua a far parlare. E non solo per la storica amicizia tra i due, quanto per i (numerosi) dossier messi sul tavolo durante il loro incontro: turismo ed energia le due parole chiave. E proprio attorno a quest’ultima si fanno sempre più insistenti le voci di un “ritorno” del nucleare in Albania, con l’ipotesi di realizzazione di una centrale in cooperazione con l’Italia.

Come riporta Milano Finanza, l’Albania, infatti, non ha il know how per costruire reattori, mentre l’Italia, pur non avendo centrali in attività, ha aziende con competenze nel settore. A ben guardare, continua il quotidiano, non si tratterebbe di un’idea irrealizzabile, o infondata. A un accordo del genere si era andati vicini nel 2010, quando l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi aveva incontrato il primo ministro della Repubblica d’Albania a Palazzo Chigi, dichiarando l’interesse dell’Italia “allo sviluppo della produzione di energia in Albania, a partire da quella nucleare per la quale il Paese balcanico si è detto disponibile”. E del resto il Governo balcanico aveva cercato un accordo per il nucleare anche prima, nel 2009, quando però aveva cercato di coinvolgere la Croazia.

Quello che emerge da fonti diplomatiche è che il tema della centrale rientrerebbe negli accordi di cooperazione a tutto campo che Meloni e Rama si sarebbero promessi già nel primo incontro al vertice lo scorso dicembre. Intenti che, dopo la “gita” a Valona della premier, si sarebbero rinnovati. Si tratta, per il momento, di indiscrezioni e ipotesi, visto che sembrerebbe ancora prematuro parlare di una reale progettazione della centrale nucleare. Quello che è certo, però, è certo che l’Albania ha bisogno di rivedere il suo piano energetico - il Paese, ricorda Milano Finanza, è costretto oggi a importare fonti fossili, mentre si alimenta soprattutto con l’energia idroelettrica… . Un futuro energetico in cui l’Italia è coinvolta (soprattutto con la questione del gasdotto sottomarino adriatico) sembrerebbe anche sul versante nucleare.