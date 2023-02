Hacker, Italia sotto attacco. Picardi: "Immediate contromisure da Usa ed Ue"

Attacco hacker filorusso, intervista di Affaritaliani.it al top manager Picardi

“Stati Uniti ed Europa devono avviare insieme immediate contromisure agli attacchi cibernetici attuando una difesa comune coordinata, che è l'unico modo per difendersi sul piano geopolitico globale”. Così Alessandro Picardi, ex Executive vice presidente di Tim, commenta l’attacco rivendicato dal collettivo di hacker filorussi “NoName057” che nella giornata del 22 febbraio ha preso di mira i siti istituzionali del Governo, del ministero della Difesa e del Viminale passando per le piattaforme di banche, carabinieri, Tim e tanti altri ancora.

“Dopo la colazione con i croissants francesi, siamo andati a mangiare una pizza in Italia” hanno scritto gli hacker sul loro canale Telegram annunciando di aver bloccato gli accessi al sito del ministero della Difesa. Il movente? Le armi che l'Italia sta dando all'Ucraina per difendersi dall'aggressione russa. E l’attacco è partito proprio mentre il presidente del Consiglio Giorgia Meloni era ancora in terra ucraina per rendere omaggio alle vittime di Bucha e incontrare il presidente Volodymyr Zelensky.

