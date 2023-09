Italo, Aponte contatta Altavilla per guidare l'azienda. Msc punta sull'ex Ita

Italo, Altavilla in pole per guidare il gruppo. L'accordo con Msc è ormai cosa fatta

L'accordo per l'acquisizione di Italo da parte di Msc è ormai cosa fatta, mancano solo gli ultimi dettagli per il closing. Il gruppo di Aponte è già alla ricerca del manager a cui affidare il principale competitor di Trenitalia e - si legge su La Verità - la famiglia lo avrebbe già individuato in Alfredo Altavilla, l'ex capo di Ita Airways. Ci sarebbero già stati addirittura colloqui strategici per sondare al disponibilità del manager di Taranto e affidargli la guida di uno dei vagoni principali dei treni veloci. Altavilla porterebbe nella nuova avventura una parte della sua squadra e dei suoi collaboratori.

Altavilla - prosegue La Verità - è stato il più grande sostenitore dell'operazione che a un certo punto sembrava quasi chiusa che avrebbe visto Msc acquistare la nuova compagnia Ita e Lufthansa fare da partner industriale. Si è parlato di un affare vicino al miliardo, mentre adesso Lufthansa sta per acquistare il 41% del gruppo per 325 milioni. L’operazione sarebbe saltata per le spinte che arrivavano dal Mef. Alla fine, anche quell'operazione è saltata. Altavilla, invece, si dimise a seguito delle accuse dei consiglieri che gli imputavano, nella gestione della trattativa con il consorzio guidato da Certares, di aver ostacolato il buon esito dell'affare.