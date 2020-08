Itea, governo pronto al golden power. Il gruppo nel mirino dei fondi americani

Il governo è pronto a blindare Itea, società italiana che ha sperimentato una nuova tecnologia per bruciare i rifiuti, senza fiamma. E che per questo potrebbe essere considerata strategica. Itea, azienda pugliese, è da tempo nelle mire di alcunee società Usa, ma ora, secondo il Sole 24 Ore, si starebbe valutando il golden power al fine di impedirne la cessione. Troppo importante per l'Italia e i suoi rifiuti, questa tecnlogia.

Itea ha puntato tutto su un nuovo metodo di combustione, noto come “Isotherm flameless” e brevettato per la prima volta nel 2004 dall'ingegnere chimico Massimo Malavasi e dal chimico industriale Grazia Di Salvia, entrambi del team Itea. Il risultato di dieci anni di studi e investimenti è un impianto pilota da 5 megawatt che riesce a tirare fuori energia a basso impatto ambientale dai materiali più vari, anche dai più pericolosi.