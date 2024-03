Iveco, nel piano investimenti per 5,5 miliardi. Il titolo svetta in Borsa

Iveco Group, nuovo piano industraiale: investimenti per oltre 5,5 miliardi fino al 2028 e ricavi a 19 mld

Iveco Group investirà oltre 5,5 miliardi di euro dal 2024 al 2028 per rimanere all'avanguardia in una traiettoria d’innovazione che evolve molto in fretta. Lo ha annunciato nel corso del Capital Markets Day della Società che si tiene oggi a Torino. L'Azienda si focalizza su tre aree chiave: transizione energetica, Intelligenza Artificiale e Software Defined Vehicles, guida autonoma. Per quanto riguarda la transizione energetica, l'Azienda conferma l’obiettivo di zero carbon emissions entro il 2040. Dopo la presentazione del Piano, il titolo svetta a Piazza Affari e fa il +11,42%.

I key targets delle attività industriali al 2028 del gruppo Iveco includono ricavi netti di circa 19 miliardi di euro, adjusted EBIT margin tra 7 e 8%, free cash flow di circa 0,9 miliardi di euro. Sugli scudi Iveco dopo la presentazione del Piano (+11,34). Iveco Group, per il 2024, ha ritoccato al rialzo da -5% a -4% i ricavi da attività industriali, mentre l’Ebit Adjusted di gruppo è stimato tra 920 e 970 milioni. La guidance per l’anno in corso, rivista al rialzo rispetto ai dati dello scorso febbraio, è stata resa nota oggi a Torino in occasione della presentazione del nuovo piano strategico al 2028. L’Ebit Adjusted delle attività industriali, invece, è previsto tra i 790 e gli 840 milioni, il free cash flow invariata tra i 350 e i 400 milioni, gli investimenti intorno a 1 miliardo.

"Il primo dei nostri valori afferma che 'andiamo oltre l'ovvio'. Incarna l'anima del nostro Gruppo e riflette chiaramente la nostra ambizione di spingere consapevolmente in avanti i limiti e di intraprendere coraggiosamente nuovi percorsi. Abbiamo dimostrato che possiamo mantenere le promesse che facciamo". Ad affermarlo, Gerrit Marx, Ceo di Iveco Group.

"Oggi - ha detto - ci impegniamo con un nuovo piano a un'accelerazione del nostro portafoglio prodotti, a partnership più forti e diversificate e a una maggior determinazione nel perseguire la sostenibilità. Rispetteremo questi impegni perché i percorsi e le opportunità davanti a noi e alle nostre cinque Business Unit sono entusiasmanti e illimitati". "Inoltre - ha aggiunto - mentre facciamo leva sulle possibilità che esistono al nostro interno, continueremo a esplorare opportunità di grande valore all’esterno. Andremo sempre oltre l'ovvio".

Iveco Group: nuova partnership con Ford Otosan

Iveco e Ford Trucks, il marchio di Ford Otosan per i veicoli commerciali pesanti, annunciano un Memorandum d’Intesa non vincolante per esplorare una collaborazione nello sviluppo congiunto di una struttura di cabina per i veicoli commerciali pesanti conforme alle nuove normative che entreranno in vigore nel 2028/2029.

Si tratta, ha spiegato l'azienda, di un passo preliminare nello sviluppo congiunto di nuovi prodotti e tecnologie, esteso a componenti e sistemi interni di cabina. Inoltre, Iveco Group ha annunciato che estende e rafforza la partnership strategica con Hyundai Motor Company. Secondo Iveco Group, partnership come queste offrono un triplo vantaggio: riducono i costi e le spese per tutti partner coinvolti, assicurano la conformità e la competitività e assicurano al veicolo caratteristiche di grande rilievo senza trasferire costi eccessivi ai clienti finali.