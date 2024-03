Iveco presenta il piano aziendale 2024-28 e aggiorna la guidance

Iveco presenta i nuovi target al 2028: ricavi attività industriali a 19 miliardi di euro

Durante il Capital Markets Day svoltosi a Torino, Iveco Group (EXM: IVG) ha presentato la guidance rivista per il 2024 e gli obiettivi finanziari per il 2026 e il 2028 come da nuovo Piano Strategico Aziendale (SBP – Strategic Business Plan).

Sia le prospettive aggiornate sia i targets tengono conto dell'esclusione della Business Unit Fire Fighting poiché, come annunciato mercoledì 13 marzo, Iveco Group ha firmato un accordo vincolante per il trasferimento della sua proprietà.

Dopo la pubbicazione del piano, il titolo continua a svettare in Borsa con un +2,21% a 13,86 euro per azione. Sulla scorta di ipotesi conservative di evoluzione dello scenario macroeconomico, assumendo un tasso di interesse base flat rispetto ai livelli del 2023, e considerando l'evoluzione del mercato in linea con le aspettative del settore e una politica dei prezzi in linea con i mercati, le prospettive finanziarie a fine anno e i target finanziari di Iveco Group.

Per l’esercizio in corso, Iveco prevede per le Attività Industriali ricavi netti in crescita del 5%, un EBIT Adj. nel range 770-820 mln (precedente 770-820 mln), mentre Free Cash Flow e Investimenti sono in linea alla guidance precedente, rispettivamente a 350-400 milioni e 1 miliardo.

A livello consolidato, per l’esercizio in corso Iveco prevede un EBIT Adj. tra i 920 e i 970 milioni (precedente 900-950 mln). Per il 2026, Iveco prevede per le Attività Industriali ricavi netti pari a circa 17 miliardi (precedente 16,5-17,5 mld), un Adjusted EBIT Margin del 6-7% (precedente 5-6%), un Free Cash Flow di circa 0,6 miliardi (precedente 0,5 mld). A livello consolidato, il target per l’utile netto adj. è 0,7 miliardi (precedente 0,6-0,8 mld). Per il 2028, Iveco prevede per le Attività Industriali ricavi netti pari a circa 19 miliardi, un Adjusted EBIT Margin del 7-8%, un Free Cash Flow di circa 0,9 miliardi. A livello consolidato, il target per l’utile netto adj. è 0,9 miliardi.