Iveco si aggiudica un contratto in Austria da 225 mln per oltre 900 autobus

Iveco, contratto in Austria da 225 milioni per oltre 900 bus

Iveco bus, il marchio di autobus urbani, intercity e turistici di Iveco Group N.V. (EXM: IVG), ha firmato un accordo quadro per la fornitura di oltre 900 autobus Crossway all'austriaca ÖBB Postbus AG, la più grande compagnia di autobus del Paese e leader di mercato nei servizi di autobus regionali.

Il contratto quadro, firmato oggi, comprende 540 veicoli da consegnare entro la fine del 2026 e un'opzione per ulteriori 380 unità da consegnare entro la fine del 2028, per un valore complessivo di circa 225 milioni di euro.

Grazie alla combinazione di efficienza operativa, versatilità e prestazioni, Crossway è uno degli autobus interurbani più apprezzati, con quasi la metà della quota di mercato in Europa nella sua categoria.

Domenico Nucera, President, Bus Business Unit, Iveco Group, ha commentato: “Questo nuovo importante contratto dimostra ulteriormente che stiamo attuando la giusta strategia. In quanto full-liner, con un autentico approccio “multi-energia”, IVECO BUS è competitiva in tutti i segmenti del mercato del trasporto di persone e in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei clienti in termini di missioni e propulsioni”.

Alfred Loidl, ÖBB Postbus Board Member, ha detto: “Siamo molto lieti di continuare la nostra lunga e proficua collaborazione con IVECO BUS. La modernizzazione della flotta non solo migliora la sicurezza dei passeggeri. I nuovi veicoli, infatti, sono anche fondamentali per soddisfare le crescenti esigenze del trasporto in autobus in tutti i segmenti, con l'obiettivo di offrire ai passeggeri un comfort e una qualità di viaggio sempre maggiori”.