John Elkann, scelta a sorpresa: Ferrari addio, ecco l'auto scelta

John Elkann rompe gli stereotipi Ferrari e sceglie una Purosangue

Il presidente della Ferrari, John Elkann, non ha parcheggiato nel suo garage una tipica auto sportiva del Cavallino Rampante, o meglio, non una delle classiche vetture che ci si potrebbe aspettare. Mentre molti avrebbero previsto che Elkann optasse per una Ferrari sportiva tradizionale ha invece scelto qualcosa di più pratico e insolito.

D'altro canto negli ultimi anni, la casa automobilistica modenese, sotto la sua direzione, ha intrapreso una nuova direzione lanciando sul mercato la Purosangue, un Suv che Elkann ha definito Fuv, un'acronimo per "Ferrari Utility Vehicle". Pur cercando di distinguersi dai concorrenti nazionali e internazionali, la Purosangue rimane un veicolo sport utility. L'obiettivo a Maranello era quello di creare un'auto che combinasse la versatilità adatta a qualsiasi terreno con il carattere di una grande GT, mantenendo comunque le caratteristiche di una vettura sportiva.

Ed è proprio la Purosangue la vettura scelta da John Elkann. Una scelta che probabilmente avrebbe fatto rabbrividire Enzo Ferrari.