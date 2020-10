JTI entra nel mercato del tabacco riscaldato: in Italia arriva Ploom

Japan Tobacco International sceglie l’Italia come porta d’ingresso in Europa per il lancio del proprio riscaldatore di tabacco

Un evento interamente digitale quello organizzato da JTI per lanciare il nuovo riscaldatore di tabacco:“Al di là della situazione che stiamo vivendo dar vita a un evento completamente digitale si inserisce nell’ambito del lancio di un prodotto come Ploom, ad alto livello tecnologico”, ha sottolineato Gianluigi Cervesato, Presidente e ad di JTI Italia, aggiungendo: “Sicuramente la transizione verso il digitale costituisce un elemento imprescindibile per la nostra azienda, senza però perdere il contatto sociale e umano”.

“la tecnologia sta cambiando l’esperienza dei consumatori. Dal 2011 investiamo negli RRP (prodotti a rischio ridotto), investendo quasi 2 miliardi di dollari. Il nostro obiettivo e ampliare l’offerta per dare ai nostri consumatori la possibilità di scegliere”.

Ploom, già in commercio negli UK, fa il suo ingresso in Europa proprio a partire dall’Italia: “Il mercato in Italia dei RRP vale quasi 2 miliardi. Abbiamo già risposto a questa esigenza con Logic, la nostra sigaretta elettronica, e oggi con Ploom. JTI è il secondo player sul mercato italiano e possiamo dirci orgogliosi del nostro ampio portfolio di prodotti. Non ci fermeremo qui, continueremo a studiare le tendenze del mercato per soddisfare i nostri consumatori” conclude Cervesato.

“Per lo sviluppo di Ploom abbiamo voluto mettere al centro il consumatore: un consumatore adulto e moderno che apprezza la velocità e la socialità, alla ricerca di soluzioni semplici e innovative capaci di replicare gli aspetti sensoriali del consumo tradizionale di tabacco grazie all’uso sapiente della tecnologia” afferma Giacomo Merli, Direttore Marketing di JTI Italia. “La praticità del dispositivo, l'aspetto moderno, la tecnologia superiore e il gusto ricco contribuiscono ad ampliare ulteriormente la gamma di prodotti innovativi tra cui i nostri consumatori adulti possono scegliere".