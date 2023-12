Kairos, i vecchi soci pronti a tornare: nuova holding per acquisire una quota

Kairos, i "vecchi" soci pronti a tornare

È stato organizzato il "tavolo dell'anima", come testimoniato dall'incontro recente presso il notaio Carlo Marchetti a Milano. Guido Brera, Chief Investment Officer di Kairos Partners Sgr, Pietro Rossetto a nome di Massimo Trabattoni (Head of Italian Equity) e Rocco Bove, Head of Fixed Income, si sono presentati per costituire la nuova Almadek Srl. Il termine "alma" è derivato dal latino e significa anima. Lo scrive Mf. Ognuno di loro detiene il 33,3% della nuova società di cui tutti e tre fanno parte del consiglio di amministrazione.

L'obiettivo della nuova Almadek Srl è tipico di una holding, focalizzandosi sull'acquisizione e la gestione di partecipazioni. La presidenza della newco è affidata a Rocco Bove. Questa struttura è stata creata per entrare nell'azionariato di Kairos Partners Sgr, una società controllata da Kairos Investment Management (Kim), a sua volta sottoposta al controllo della banca privata svizzera Julius Baer, recentemente acquisita da Anima Sgr.

Nel contesto dell'accordo con Anima Sgr, è previsto un meccanismo di co-investimento per alcuni manager, tra cui Brera, Trabattoni e Bove. Questi manager parteciperanno al valore aggiunto derivante dai risultati del business entro il quinto anno successivo alla firma dell'accordo. Va notato che i tre manager di Kairos erano già azionisti della società di gestione attraverso il veicolo K4 Change. Brera e i suoi colleghi detengono anche il 31% di Kim tramite la K4 Change, formata quando Julius Baer acquisì il controllo di Kairos.