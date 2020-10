Klarna dopo Europa e USA sbarca in Italia col servizio "Paga in tre rate"

Klarna: dopo Regno Unito e Usa sbarca a Milano

“Compra ora, paga dopo”, all’insegna di questo motto la fintech svedese Klarna è riuscita a conquistare diverse personalità (anche famose). Hanno tutti partecipato all’ultimo ruond di finanziamento da 650 milioni di dollari della startup dei pagamenti online che ha visto lievitare la sua valutazione a 10,65 miliardi di dollari rispetto ai 5,5 miliardi di un anno fa, facendone la fintech privata più grande d’Europa.

Klarna e il servizio "Paga in tre rate": rateizzi senza costi

Come fa sapere il Sole24ore ora Klarna sbarca in Italia con il lancio del servizio “Paga in tre rate”, la funzionalità di rateazione dei pagamenti online che ha portato la fintech svedese a conquistare 90 milioni di utenti nel mondo grazie alla partnership con circa 200mila marchant, con una presenza consolidata in Svezia e in Germania e i mercati a più alta crescita negli Stati Uniti e Regno Unito. L’Italia diventa un nuovo caposaldo della presenza continentale trasformandosi con Milano nel terzo tech hub del gruppo insieme a Stoccolma e Berlino. Proprio in Italia Klarna ha acquisito quest’anno la startup tecnologica Moneymour che ha fornito competenze e soluzioni: Milano è così il polo di sviluppo di engineering con la presenza di 40 persone.

Rateazione senza costi per il campione fintech europeo

A Milano il terzo tech hub