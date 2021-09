L'eredità del Principe Alberto. L'insegnate italiana di yoga vuole 3,5 mln

Il principe Alberto di Monaco è finito al centro di una misteriosa vicenda giudiziaria legata ad una ricca eredità, stimata intorno ai 3,5 mln. È una storia curiosa quella che svela il settimanale L’Obs. E che in questi dieci anni - si legge su Repubblica - era rimasta finora segreta. Tutto è iniziato nel 2011 con la morte a 85 anni, a Monaco, del ricco possidente americano Kellogg Smith. E con il ritrovamento di due suoi testamenti. Nel primo viene dichiarata erede sua moglie, un’italiana ex insegnante di yoga, oggi quasi 70enne, da cui non ha avuto figli, e che il settimanale chiama con il nome di fantasia Isabella Smith. Nell’altro l’erede è invece, nientemeno, il principe monegasco. Il bottino include anche un appartamento a Parigi e un monolocale a Monaco.

Nel 2012 - prosegue Repubblica - il tribunale di Monaco dà ragione al suo sovrano, e ordina che l’eredità sia trasferita a lui. Isabella prova a negoziare e propone una donazione del 15 per cento alla Fondation Princesse Charlène. L’accordo non si trova e la parola passa al Tribunal de Grande Instance di Parigi, che ribalta il verdetto e premia la tenacia della vedova. Alberto deve restituire tutta l’eredità, ma fa appello perché non vuole versare 100mila euro di danni e interessi. Questa somma nel 2018 viene infine concessa a Isabella, che però per il resto ha solo recuperato l’appartamento parigino – ma non può ancora venderlo e soprattutto non ha avuto accesso ai conti del marito. Il braccio di ferro giudiziario dunque continua.