Monaco, gola profonda nella famiglia reale: "Ecco perché stanno divorziando"

Monaco, la cugina di Grace di Monaco afferma che il principe Alberto sarebbe pronto a divorziare da Charlene: "Si sono allontanati"

Negli ultimi mesi si è molto parlato della possibile separazione tra Charlene e il principe Alberto di Monaco. Le prime voci sulla rottura sono emerse quando l'ex nuotatrice, che lo scorso Natale si presentò alla cerimonia di consegna dei regali con un taglio di capelli decisamente estremo, si è vista costretta a rimanere in Sudafrica a seguito di un intervento per curare una grave infezione otorinolaringoiatrica contratta nel suo Paese d'origine. Oggi però è un membro interno alla famiglia reale, la cugina viennese di Grace di Monaco, Christa Mayrhofer-Dukor, a parlare di divorzio.

La Mayrhofer-Dukor in una intervista ad Oggi afferma di aver parlato al telefono con il principe Alberto, che gli avrebbe confessato che il "il divorzio con Charlene è imminente". Il marito e i figli sarebbero andati a trovarla solo una volta: "Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Se ripenso al tono di voce che aveva, credo che arriveranno presto al divorzio".

“Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada e lui ha scelto la sua. - ha aggiunto la cugina di Grace di Monaco - Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlene, che non ci si trovasse più bene".