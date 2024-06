L'ex presidente della Bei Hoyer indagato per corruzione e appropriazione fondi

L'ex presidente della Banca europea per gli investimenti Hoyer indagato per corruzione e appropriazione fondi

L'ex presidente della Banca europea per gli investimenti, il tedesco Werner Hoyer, è sotto inchiesta per corruzione, abuso di influenza e appropriazione indebita di fondi Ue. E' quanto conferma il legale del tedesco dopo l'annuncio da parte della procura europea (Eppo) dell'avvio di un'indagine su due ex dipendenti della Bei. "La Bei ha accolto la richiesta della procura europea di revocare l'immunità di due dei suoi ex dipendenti e l'inviolabilità dei suoi locali, edifici e archivi in Lussemburgo", si legge in una nota diramata dalla procura Ue.