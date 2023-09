L'inflazione colpisce anche gli animali: aumentano le spese per cani e gatti

Caro prezzo sui nostri amici pelosi: l'aumento dei costi e il malcontento dei proprietari. Il report

Oramai il caro vita ha colpito anche i nostri fedeli amici a quattro zampe e la loro cura e manutenzione cominciano a pesare notevolmente sul bilancio familiare. È ciò che emerge da un'indagine commissionata da Facile.it e condotta dall'istituto di ricerca EMG Different*: mantenere un cane richiede in media quasi 600 euro all'anno, mentre per un gatto, la cifra si attesta a poco meno di 390 euro.

Considerando che in Italia la famiglia media possiede due animali domestici, la spesa annuale per i nostri amici a quattro zampe può variare da 780 euro a 1.200 euro, a seconda della specie. Ma cosa ha causato l'aumento delle spese legate ai nostri amici pelosi nell'ultimo anno? E quanto costa assicurare il proprio animale domestico con una polizza specifica? Vediamo cosa emerge da un'analisi dettagliata.

Aumento delle spese

Più della metà degli italiani (il 59%), che possiede un cane o un gatto (oltre 11 milioni di individui), ha riferito di aver constatato un aumento dei costi di mantenimento per i propri animali domestici nell'ultimo anno. La voce di spesa più colpita è stata quella del cibo, con l'89% dei proprietari che ha appurato il notevole aumento dei prezzi. Seguono i costi veterinari, aumentati per oltre la metà degli intervistati (51%).

Analizzando più da vicino, sembra che i proprietari di gatti abbiano sentito più pesantemente l'incremento dei costi rispetto a quelli di cani. Il 64% dei proprietari di gatti ha dichiarato di aver dovuto affrontare rincari, rispetto al 58% dei proprietari di cani. In particolare, il 91% di coloro che hanno gatti si è lamentato dell'aumento del prezzo del cibo, mentre per i proprietari di cani, l'incremento maggiore è stato osservato nelle spese veterinarie (55%).

Assicurazioni su misura per gli animali domestici

Mentre non possiamo fare molto per ridurre i costi alimentari, è possibile alleggerire quelli veterinari sottoscrivendo una polizza assicurativa specifica per gli animali domestici. Ma quanto costa quest'opzione? Secondo Facile.it, è possibile trovare assicurazioni per animali domestici che coprono la responsabilità civile, il rimborso delle spese veterinarie e la tutela legale, con tariffe che partono da circa 10 euro al mese per un'offerta base e che possono arrivare fino a quasi 20 euro per coperture con massimali più elevati.

Considerando i benefici offerti in caso di imprevisti, sembra che i costi delle polizze siano contenuti. Tuttavia, solo il 29% dei proprietari di animali domestici in Italia ha sottoscritto un'assicurazione per i loro amici a quattro zampe, nonostante un aumento rispetto all'anno precedente (20,4%). La percentuale sale al 36% per i proprietari di cani ma scende al 17% per i proprietari di gatti.

Preoccupante è il fatto che il 7% dei proprietari di animali non è nemmeno a conoscenza dell'esistenza di polizze specifiche per gli animali domestici, mentre il 14% ha dichiarato di non averne una al momento ma di essere intenzionato a stipularne una in futuro.

D'altro canto, l'assicurazione per animali domestici può proteggere non solo i nostri amici pelosi ma anche noi stessi da eventuali danni a cose o persone causati dagli animali. Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it, sottolinea: "L’assicurazione tutela non solo i nostri animali fornendo l’accesso alle spese veterinarie, bensì offre una copertura anche in caso di danni a cose o persone causati dai nostri amici a quattro zampe, per i quali il proprietario è civilmente responsabile. Le offerte sul mercato sono tante e diverse, il consiglio quindi è sempre quello – prima di sottoscrivere una polizza – di leggere con attenzione i fascicoli informativi per verificare le garanzie effettivamente comprese, i massimali e le esclusioni."